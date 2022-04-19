В России предлагают забирать у школьников телефоны перед уроком

Минпросвещения России собирается направить во все регионы новые рекомендации относительно учебного процесса. Есть там и кое-что, касающееся мобильных телефонов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Рекомендации получат все регионы, но как их использовать, каждая школа решит отдельно. Сделать это предстоит с 1 сентября 2022 года. Среди рекомендаций есть и вопрос пмобильных телефонов на уроках. Минпросвет предлагает собирать их у школьников перед занятиями, чтобы те не отвлекались. Использовать телефоны советуют только в том случае, если того требует учебный процесс.