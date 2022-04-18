Мужчину без обуви, который пропал в Сыктывкаре, нашли

26-летний сыктывкарец, который пропал 18 апреля, найден. О том, что он вернулся домой живым, сообщили в соцсетях.

Напомним, о розыске мужчины объявили волонтеры Лиза Алерт. Отмечалось, что горожанин пропал в одной футболке, джинсах и без обуви. При этом он нуждался в медицинской помощи. В соцсетях сообщали, что видели его на улице Бумажников в Эжве с перевязанной рукой.