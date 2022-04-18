В Коми ищут 33-летнего мужчину, который сбежал из больницы

Это произошло 15 апреля около 10 утра. Из здания ЦРБ на улице Загородной сбежал 33-летний мужчина. На место вызвали полицию, которая осмотрела окрестности, но беглеца не нашли. Тогда к поискам подключились спасатели, которые проверили лес и применили квадрокоптер.

На следующий день мужчину искали не только стражи порядка, но также волонтеры и родственники. В воскресенье работу снова продолжили спасатели, которым удалось обнаружить одежду пропавшего, но не его самого. Вероятно, он оказался в состоянии алкогольного психоза. Полиция рассматривает версию, что он утонул на старом карьере.