Дождь и мокрый снег: чего ждать от погоды в Сыктывкаре в ближайшие три дня

И без того прохладная погода на рабочей неделе в столице Коми сменится пасмурной и принесет осадки. Об этом рассказали метеорологи ЦГМС региона.
Как предсказывают синоптики, в ближайшие три дня погода изменится. Так, уже 19 апреля ночью температура воздуха упадет ниже нуля. Днем может пойти дождь и мокрый снег. Впрочем, воздух во вторник прогреется до +9С. А вот в среду будет холодать: ночью будет всего 0...+2 градуса, а днем едва ли потеплеет сильнее +6 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя тоже никуда не денутся. А вот в среду осадки прекратятся, но ночью по-настоящему подморозит. Метеорологи обещают сразу -5 градусов.
Напомним, ранее синоптики пообещали жителям Коми, что погода ухудшится. Если на прошлой неделе циклон напрямую с субтропиков в своём обширном тёплом секторе устойчиво поставлял разогретый сухой воздух, то на этот раз наш регион окажется в тылу атмосферного вихря, где с северным ветром будет распространяться арктический воздух.