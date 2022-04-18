Дождь и мокрый снег: чего ждать от погоды в Сыктывкаре в ближайшие три дня

И без того прохладная погода на рабочей неделе в столице Коми сменится пасмурной и принесет осадки. Об этом рассказали метеорологи ЦГМС региона.

Как предсказывают синоптики, в ближайшие три дня погода изменится. Так, уже 19 апреля ночью температура воздуха упадет ниже нуля. Днем может пойти дождь и мокрый снег. Впрочем, воздух во вторник прогреется до +9С. А вот в среду будет холодать: ночью будет всего 0...+2 градуса, а днем едва ли потеплеет сильнее +6 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя тоже никуда не денутся. А вот в среду осадки прекратятся, но ночью по-настоящему подморозит. Метеорологи обещают сразу -5 градусов.