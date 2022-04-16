Синоптики прогнозируют "апрельские морозы" в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о погоде на предстоящей неделе в Сыктывкаре. Синоптики сообщают, что погода не порадует жителей республики на следующей неделе. Если на прошлой неделе циклон напрямую с субтропиков в своём обширном тёплом секторе устойчиво поставлял разогретый сухой воздух, то на этот раз наш регион окажется в тылу атмосферного вихря, где с северным ветром будет распространяться арктический воздух.

Но если южные и западные районы будут в поле повышенного атмосферного давления, и осадки если и пройдут, то небольшие и местами, то северные и восточные районы будут пересекать атмосферные фронты, принося собой осадки, местами сильные (снег, мокрый снег), а в начале недели при порывах СЗ ветра до 15-20 м/с временами будет подниматься метель.