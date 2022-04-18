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Обзор: где цена на проезд в автобусах дешевле, чем в Сыктывкаре

Обзор: где цена на проезд в автобусах дешевле, чем в СыктывкареФото из архива PG11.ru

14 апреля председатель правительства Коми Эльмира Ахмеева назвала экономически обоснованную цену проезда на автобусе в Сыктывкаре – 37 рублей. К слову, сейчас стоимость составляет 30 рублей. “Pro Город Сыктывкар” сравнил, сколько стоит проезд в соседних с Коми регионах.

С 19 января 2022 года цена на проезд в Сыктывкаре выросла с 28 рублей до 30. Но все же это ниже экономически обоснованной цены. Перевозчики просят поднять цену еще выше – чтобы компенсировать издержки. Пока что предприятия работают в убыток.

Сколько стоит проезд в столицах других регионов Северо-Западного федерального округа:

Архангельск – 34 рубля

Северодвинск – 35 рублей

Вологда – 32 рубля

Псков – 31 рубль

Мурманск – 35 рублей

Нарьян-Мар – 42 рубля

Санкт-Петербург – 60 рублей

Калининград – 28 рублей

Цена на проезд в соседних регионах: 

Пермь – 33 рубля

Киров – 30 рублей

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