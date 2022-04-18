Обзор: где цена на проезд в автобусах дешевле, чем в Сыктывкаре

14 апреля председатель правительства Коми Эльмира Ахмеева назвала экономически обоснованную цену проезда на автобусе в Сыктывкаре – 37 рублей. К слову, сейчас стоимость составляет 30 рублей. “Pro Город Сыктывкар” сравнил, сколько стоит проезд в соседних с Коми регионах.
С 19 января 2022 года цена на проезд в Сыктывкаре выросла с 28 рублей до 30. Но все же это ниже экономически обоснованной цены. Перевозчики просят поднять цену еще выше – чтобы компенсировать издержки. Пока что предприятия работают в убыток.
Сколько стоит проезд в столицах других регионов Северо-Западного федерального округа:
Архангельск – 34 рубля
Северодвинск – 35 рублей
Вологда – 32 рубля
Псков – 31 рубль
Мурманск – 35 рублей
Нарьян-Мар – 42 рубля
Санкт-Петербург – 60 рублей
Калининград – 28 рублей
Цена на проезд в соседних регионах:
Пермь – 33 рубля
Киров – 30 рублей