Обзор: где цена на проезд в автобусах дешевле, чем в Сыктывкаре

14 апреля председатель правительства Коми Эльмира Ахмеева назвала экономически обоснованную цену проезда на автобусе в Сыктывкаре – 37 рублей. К слову, сейчас стоимость составляет 30 рублей. “Pro Город Сыктывкар” сравнил, сколько стоит проезд в соседних с Коми регионах.

С 19 января 2022 года цена на проезд в Сыктывкаре выросла с 28 рублей до 30. Но все же это ниже экономически обоснованной цены. Перевозчики просят поднять цену еще выше – чтобы компенсировать издержки. Пока что предприятия работают в убыток.