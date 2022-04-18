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В Сыктывкаре ищут того, кто снесет дом за миллион рублей

В Сыктывкаре ищут того, кто снесет дом за миллион рублейФото из архива «Pro Города»

На сайте госзакупок появилась очередная заявка от мэрии столицы Коми. На этот раз на работы по сносу аварийного дома на Октябрьском проспекте. Начальная цена контракта — 923 тысячи рублей.

Торги должны состояться 27 апреля. Речь идет о деревянном доме №115, который признали аварийным еще 2016 году, а построен он был в 1958 году. Согласно проекту, снести его должны до 30 июня 2022-го. Подрядчику нужно обрушить здание, разобрать фундамент, а затем вывезти все, что останется, на полигон и выровнять участок, засыпав его песком.

Напомним также, недавно мэрия заявляла о том, что выкупит квартиры в ветхих и аварийных домах по ряду адресов. В том числе в многострадальном доме №69 по Октябрьскому проспекту.

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