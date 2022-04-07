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В Сыктывкаре снесут аварийный дом на Октябрьском проспекте

В Сыктывкаре снесут аварийный дом на Октябрьском проспектеyandex.ru

В столице Коми снесут еще одну старую "деревяшку" на одной из главных улиц города. Об этом заявили в городской администрации.

Под снос пойдет ветхий дом №115 по Октябрьскому проспекту. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара поручено после расселения всех зарегистрированных граждан и собственников жилых помещений организовать проведение мероприятий по сносу многоквартирного дома. 

Напомним также, недавно мэрия заявляла о том, что выкупит квартиры в ветхих и аварийных домах по ряду адресов. В том числе в многострадальном доме №69 по Октябрьскому проспекту.

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