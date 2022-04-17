Участницу "Холостяка" из Коми "похитил" один из героев и отвез ее на секретное свидание

17 апреля на телеканале ТНТ прошла шестая серия шоу "Холостяк", в котором участвует девушка родом из Сыктывкара Арина Перевертень. В свежем выпуске выяснилось, что у одного из героев проекта и девушки из Коми было секретное свидание.

В заключительной части серии состоялась самая необычная церемония роз. На этот раз их дарил только Димаш, после чего он задавал девушкам вопросы, на которые они должны были ответить максимально честно. У Арины Перевертень бизнесмен спросил: "Это место, где люди говорят правду. Скажи мне причину, почему ты пришла сюда?". Девушка ответила, что хотела найти человека, с которым у нее что-то получится. А затем она вдруг напомнила Димашу, как тот ее "украл".

"Может быть ты снова меня украдешь? Я до сих пор жду", — с улыбкой сказала девушка.

Выяснилось, чтоу героя шоу и Арины было секретное свидание. О нем никто не знал, а поехали они в некое место, где были только вдвоем. Туда не пустили даже сьемочную группу.