Участница "Холостяка" из Коми о герое шоу: "Я была как кошка, сидела, болела за любимого"

2 апреля на телеканале ТНТ прошла четвертая серия шоу "Холостяк", котором участвует девушка родом из Сыктывкара Арина Перевертень. В свежем выпуске девушка не ходила на свидания, однако получила розу и возможность продолжать участие в проекте.

Эпизод начался с соревнования между холостяками — им пришлось показать свою силу и стойкость на аттракционе бык-родео. Приз — свидание с любой из девушек. Арина Перевертень рассказала в интервью, что болела за холостяка Димаша Адилета.

"Я была как кошка, просто сидела и болела за любимого. Ждала момента, когда он выиграет, подойдет и пригласит меня на свидание", — призналась Арина.

Модель поделилась, что чувствует симпатию холостяка.