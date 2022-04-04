Участница "Холостяка" из Коми о герое шоу: "Я была как кошка, сидела, болела за любимого"

2 апреля на телеканале ТНТ прошла четвертая серия шоу "Холостяк", котором участвует девушка родом из Сыктывкара Арина Перевертень. В свежем выпуске девушка не ходила на свидания, однако получила розу и возможность продолжать участие в проекте.
Эпизод начался с соревнования между холостяками — им пришлось показать свою силу и стойкость на аттракционе бык-родео. Приз — свидание с любой из девушек. Арина Перевертень рассказала в интервью, что болела за холостяка Димаша Адилета.
"Я была как кошка, просто сидела и болела за любимого. Ждала момента, когда он выиграет, подойдет и пригласит меня на свидание", — призналась Арина.
Модель поделилась, что чувствует симпатию холостяка.
"Думаю, он мне симпатизирует, взгляд говорит за себя", — отметила девушка.
Однако мечты Арины о свидании с Димашем не оправдались. В схватке победил Александр Гранков и, к сожалению, фавориткой холостяка стала не Арина.
В конце эпизода модель отдала свою розу Димашу и, к счастью, получила ее обратно. Холостяк отдал Арине заветный цветок одной из последних. Однако одна из участниц даже отметила, что холостяк и правда выглядит заинтересованным девушкой родом из Сыктывкара.
Кстати, недавно мы взяли эксклюзивное интервью у Арины. Узнать о ее биографии, почему распался ее брак и как она попала на шоу вы можете здесь.