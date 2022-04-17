Кареглазого мужчину, который пропал 7 апреля в Сыктывкаре, нашли

17 апреля стало известно, что 31-летнего Александра Кондакова, который исчез еще 7 апреля, все же нашли. Подробности не разглашаются, однако известно, что мужчина жив.

Напомним, что мужчина в Орбите еще в начале месяца. В поисках приняли участие более 30 волонтеров. Люди разместили ориентировки в соцсетях и на улицах, обзвонили больницы, опрашивали людей, осматривали улицы, просмотрели записи камер видеонаблюдения.