В Сыктывкаре разыскивают кареглазого мужчину, который пропал 7 апреля

Волонтеры "ЛизаАлерт" ведут поиски 31-летнего Александра Кондакова. О мужчине ничего неизвестно с 7 апреля 2022 года.
Приметы:
- рост:176 см,
- нормальное телосложение,
- темно-русые волосы,
- карие глаза.
Был одет:
- светло-серая куртка,
- синие джинсы,
- коричневые ботинки,
- темно-серая шапка.
Волонтеры "ЛизаАлерт" сообщают, что заявка на поиск поступила 8 апреля, однако до сих пор нет ни одного достоверного свидетельства о пропавшем. Поэтому поисковики просят жителей, проживающих по адресу Октябрьский проспект д. 212, 214 и всех, кто проезжал по Октябрьскому проспекту с 13:40 до 14:30 07.04.2022 г. и 08.04.2022 г. до 12:00, проверить, сохранились ли записи с камер и видеорегистраторов, и по возможности предоставить их инфоргам поиска для детального изучения. Связаться с ними можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52.