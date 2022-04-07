В Сыктывкаре разыскивают кареглазого мужчину, который пропал 7 апреля

светло-серая куртка,

синие джинсы,

коричневые ботинки,

темно-серая шапка.

Волонтеры "ЛизаАлерт" сообщают, что заявка на поиск поступила 8 апреля, однако до сих пор нет ни одного достоверного свидетельства о пропавшем. Поэтому поисковики просят жителей, проживающих по адресу Октябрьский проспект д. 212, 214 и всех, кто проезжал по Октябрьскому проспекту с 13:40 до 14:30 07.04.2022 г. и 08.04.2022 г. до 12:00, проверить, сохранились ли записи с камер и видеорегистраторов, и по возможности предоставить их инфоргам поиска для детального изучения. Связаться с ними можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52.