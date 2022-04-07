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В Сыктывкаре разыскивают кареглазого мужчину, который пропал 7 апреля

В Сыктывкаре разыскивают кареглазого мужчину, который пропал 7 апреляЛизаАлерт

Волонтеры "ЛизаАлерт" ведут поиски 31-летнего Александра Кондакова. О мужчине ничего неизвестно с 7 апреля 2022 года.

Приметы:

  • рост:176 см,
  • нормальное телосложение, 
  • темно-русые волосы,
  • карие глаза.

Был одет:

  • светло-серая куртка,
  • синие джинсы,
  • коричневые ботинки,
  • темно-серая шапка.

Волонтеры "ЛизаАлерт" сообщают, что заявка на поиск поступила 8 апреля, однако до сих пор нет ни одного достоверного свидетельства о пропавшем. Поэтому поисковики просят жителей, проживающих по адресу Октябрьский проспект д. 212, 214 и всех, кто проезжал по Октябрьскому проспекту с 13:40 до 14:30 07.04.2022 г. и 08.04.2022 г. до 12:00, проверить, сохранились ли записи с камер и видеорегистраторов, и по возможности предоставить их инфоргам поиска для детального изучения. Связаться с ними можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52. 

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