УГТУ опровергает сообщения о студентах из Африки, которые остались без денег и еды

Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что в Ухтинском госуниверситете студентки из Африки остались без денег даже на еду. Об этом сообщили в Православной службе "Милосердие".
Как сообщил "Комиинформ", в вузе признают, что студенты из дальнего зарубежья сейчас испытывают трудности с получением денег по международным переводам. Международный отдел УГТУ помогает им информационно: рассказывает о способах трансграничного перевода денежных средств в Россию, актуальных сейчас.
Тем временем действия волонтеров обернулись для вуза скандалом. Информацию о голодающих учащихся в УГТУ опровергли, назвав это "атакой на вуз".
"Характер данного сюжета мы расцениваем как тенденциозный, провокационный и откровенно клеветнический, не просто не основанный на реальных фактах, но сознательно и намеренно игнорирующий их", - заявили в вузе.
В университете провели собрание с иностранными студентами и выяснилось, что двум студенткам из Ганы, фигурирующим в сюжете, предложили безвозмездную помощь вещами и продуктами.
"Мы не можем осуждать людей за то, что они согласились принять чистосердечно предложенную им поддержку в действительно непростое и тревожное время. Я лишь могу сказать, что в сложившихся обстоятельствах неловко прежде всего им самим. Как сказала одна из них, они "просто не подумали, что это может навредить репутации университета". Что касается фактического материального положения обеих студенток, оно удовлетворительное, они располагают средствами на жизнь, одна из них подрабатывает", - отметила начальник международного отдела УГТУ Анжела Рочева.