УГТУ опровергает сообщения о студентах из Африки, которые остались без денег и еды

Напомним, в апреле в СМИ появилась информация о том, что в Ухтинском госуниверситете студентки из Африки остались без денег даже на еду. Об этом сообщили в Православной службе "Милосердие".

Как сообщил "Комиинформ", в вузе признают, что студенты из дальнего зарубежья сейчас испытывают трудности с получением денег по международным переводам. Международный отдел УГТУ помогает им информационно: рассказывает о способах трансграничного перевода денежных средств в Россию, актуальных сейчас.

Тем временем действия волонтеров обернулись для вуза скандалом. Информацию о голодающих учащихся в УГТУ опровергли, назвав это "атакой на вуз".

"Характер данного сюжета мы расцениваем как тенденциозный, провокационный и откровенно клеветнический, не просто не основанный на реальных фактах, но сознательно и намеренно игнорирующий их", - заявили в вузе.

В университете провели собрание с иностранными студентами и выяснилось, что двум студенткам из Ганы, фигурирующим в сюжете, предложили безвозмездную помощь вещами и продуктами.