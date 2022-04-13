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Из-за санкций студентки из Африки остались без денег в университете Коми

Из-за санкций студентки из Африки остались без денег в университете КомиФото: Ольга Парфёнова

В Ухтинском госуниверситете студентки из Африки остались без денег даже на шампунь и мыло. Их родственники не могут перевести средства в Россию. Об этом сообщили в Православной службе "Милосердие".

Как рассказала волонтер службы Ольга Парфенова, родители девушек очень переживают, но сделать ничего не могут. Студентки не в состоянии купить даже еду или элементарные средства гигиены, вроде мыла или шампуня.

Служба постаралась собрать помощь и на первое время передала им кое-какие продукты, но помочь гостьям из Африки могут все желающие. Для этого можно обратиться к Ольге Парфеновой или в саму службу "Милосердие".

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