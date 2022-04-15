В Коми опрокинулся грузовик с нефтью

15 апреля в Усинске произошла авария. В 05.52 на 10 километре дороги Усть-Уса – Усинск – Головные сооружения опрокинулся КамАЗ. Он вез цистерну с нефтью, которая от удара оказалась, повреждена, и содержимое вылилось на дорогу и склон.

Сейчас на месте происшествия идут работы по откачке горючей жидкости из автоцистерны, а также по локализации ее разлива на местности. Прокуратура Усинска собирается оценить окружающей природной среды, трудового законодательства, а также законодательства, регламентирующего перевозку опасных грузов, со стороны организации, осуществлявшей перевозки.