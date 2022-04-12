В Сыктывкаре молодой водитель с 15 штрафами за год врезался в опору ЛЭП

В Сыктывкаре молодой водитель на "четырнадцатой" не справился с управлением и врезался в столб. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.
В ГИБДД по Сыктывкару рассказали, что ДТП произошло 11 апреля около 18:50. Водитель 2000 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Красных партизан в сторону улицы Чкалова. Около дома №136 на Октябрьском проспекте он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, которая была справа по ходу его движения.
В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир "четырнадцатой", он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Водитель "четырнадцатой" получил права в 2020 году, за последний год его 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.