В Сыктывкаре молодой водитель с 15 штрафами за год врезался в опору ЛЭП

В Сыктывкаре молодой водитель на "четырнадцатой" не справился с управлением и врезался в столб. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.

В ГИБДД по Сыктывкару рассказали, что ДТП произошло 11 апреля около 18:50. Водитель 2000 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Красных партизан в сторону улицы Чкалова. Около дома №136 на Октябрьском проспекте он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, которая была справа по ходу его движения.