В Воркуте родственники убитого байкера угрожают расправой комментаторам

– Вы там мне угрожали судами? Ну-ну. Я жду с нетерпением повестку! Ах, да, еще большая просьба прекратить писать мне угрозы, ибо все ваши сообщения, даже которые вы удаляете, будут переданы в соответствующие органы! Как вы любите говорить всем и каждому: до встречи в суде! – сообщает воркутинка.

В Воркуте родственники недавно убитого байкера Вячеслава Агаркова угрожают людям за нелестные комментарии в социальных сетях. “Pro Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.

Девушка писала в комментариях к посту о пропавшем воркутинце и давала некоторую оценку его личности. При этом она выразила сожаление, что вместе с ним пропала ни в чем неповинная девушка.

Мы связались с этой девушкой и узнали, что угрозы поступают не только ей. А все случилось из-за нелестных комментариев о личности погибшего Вячеслава Агаркова. За негатив в адрес покойника его родственинки угрожают физической расправой и судами. Воркутинка не стала терпеть и сразу обратилась в полицию.

15 апреля девушка сообщила нам, что беседовала с участковым по этому поводу.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 февраля в Воркуте пропала 36-летняя женщина и 34-летний мужчина, которых в последний раз в видели в байк-клубе. Их долго искали всем городом и в итоге 24 марта нашли мертвыми в гараже. В убийстве подозревают их знакомого.