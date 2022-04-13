День Победы в Коми пройдет в обычном формате с "Бессмертным полком" и мероприятиями

На совещании по вопросу празднования Дня Победы в Коми обсудили вопрос формата мероприятий. Оказалось, что эпидобстановка позволяет провести его в обычном формате.

Ожидается, что празднование состоится с шествием Бессмертного полка, культурными и спортивными мероприятиями, тематическими площадками, открытыми для всех желающих. Также, помимо традиционных мероприятий, в столице региона готовы провести танцевальный флешмоб «Рио-рита».