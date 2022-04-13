День Победы в Коми пройдет в обычном формате с "Бессмертным полком" и мероприятиями

На совещании по вопросу празднования Дня Победы в Коми обсудили вопрос формата мероприятий. Оказалось, что эпидобстановка позволяет провести его в обычном формате.
Ожидается, что празднование состоится с шествием Бессмертного полка, культурными и спортивными мероприятиями, тематическими площадками, открытыми для всех желающих. Также, помимо традиционных мероприятий, в столице региона готовы провести танцевальный флешмоб «Рио-рита».
Кроме того, в 2022 году в Коми сохранятся повышенные выплаты детям войны и труженикам тыла. Они получат по 3000 рублей, а еще 50 ветеранов республики с 25 апреля смогут отправиться в санаторий «Максаковка».
Кстати, благодаря инициативе депутатов Госсовета Коми Владимир Путин подписал закон, который полностью освобождает ветеранов Великой Отечественной войны от налога на подарки. Это произошло в связи с ситуацией, которая произошла в Коми на 75-летие Победы.