"Родина, куда ты катишься?": в Коми с ветерана взяли налог за подарки к 75-летию Победы

Жительница Печоры Нина Бабичева столкнулась с необычным прецедентом: с ее матери-ветерана взяли налог за подарок к 75-летию Победы. Об этом она сообщила на своей странице “ВКонтакте”.
12 января Нине Бабичевой пришло извещение на получение заказного письма на имя ее матери. На конверте было написано - “налог”.
- Подумали, что это ошибка. Маме 98 лет, в начале февраля ей исполнится 99. О каких налогах может идти речь в таком возрасте? Мама - участница ВОВ, и, если не ошибаюсь, в городе их осталось только двое, - рассказала жительница Коми.
В конверте оказалось требование об уплате налога. Нина Бабичева отправилась в налоговую инспекцию за разъяснениями. Оказалось, что на имя ее матери есть неуплаченный налог за 2020 год - когда отмечали 75-летие Победы.
- Обратилась в совет ветеранов, там пояснили, что это налог за подарки на 9 Мая. Вот тебе на: за то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75-летнюю годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили? Налоговая ответила: “перед законом все равны”. Чиновники, господин президент, очнитесь! Вы что творите? Родина, куда ты катишься? - заключила дочь ветерана.
Как отметила женщина, они молча заплатили налог. Мы связались с Ниной Бабичевой и она отметила, что по поводу этого инцидента сейчас ведется проверка.
Комментарий налоговой
Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Коми, облагать или не облагать налогом подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны зависит от того, за счет каких средств они получены: если за счет средств бюджета, то помощь в денежной и натуральной формах, а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.
Если подарок приобретен дарителем за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства, подаренные ветеранам от организаций не из бюджетных средств, превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.
Ветерану из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок. В сведениях, направленных в налоговый орган, данная организация указала, что налог с подарка в 2020 году удержан не был, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей, сообщили в УФНС по Коми.