"Родина, куда ты катишься?": в Коми с ветерана взяли налог за подарки к 75-летию Победы

Жительница Печоры Нина Бабичева столкнулась с необычным прецедентом: с ее матери-ветерана взяли налог за подарок к 75-летию Победы. Об этом она сообщила на своей странице “ВКонтакте”.

12 января Нине Бабичевой пришло извещение на получение заказного письма на имя ее матери. На конверте было написано - “налог”.

- Подумали, что это ошибка. Маме 98 лет, в начале февраля ей исполнится 99. О каких налогах может идти речь в таком возрасте? Мама - участница ВОВ, и, если не ошибаюсь, в городе их осталось только двое, - рассказала жительница Коми.

В конверте оказалось требование об уплате налога. Нина Бабичева отправилась в налоговую инспекцию за разъяснениями. Оказалось, что на имя ее матери есть неуплаченный налог за 2020 год - когда отмечали 75-летие Победы.