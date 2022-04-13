В историческом центре Сыктывкара появится больше 100 деревьев

Май в столице Коми ознаменуется посадкой более ста новых деревьев. Об этом рассказали городской мэрии.

По словам главы администрации Натальи Хозяиновой, в последние годы высадка деревьев по весне уже стала традицией. Работы запланированы на конец мая, когда в городе уже совсем потеплеет. В приоритете на этот раз оказались центральные исторические районы Сыктывкара. На улицах Ленина, Горького, Бабушкина, Советская, Морозова и Коммунистическая появятся липы, клены, березы и рябины.