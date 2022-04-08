В Сыктывкаре открыли остановку за полтора миллиона, но туда нельзя попасть

В Сыктывкаре до 31 декабря 2021 года должны были установить новую “остановку будущего”: в ней можно было зарядить телефон, погреться и выйти в Интернет. Но сейчас она закрыта, местные жители стоят и мерзнут на улице. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, почему так получилось.

Информация о новой остановке появилась на “Госзакупках” еще в ноябре 2021 года. Конструкция должна была быть высотой в 2,5 метра и шириной в 4 метра. В павильоне остановки есть одностворчатая дверь с доводчиком и скамейка из влагостойкой фанеры.

В приложении к проекту остановки указано, что здесь будет точка доступа Wi-Fi, система зарядки для мобильных телефонов через USB и термошкаф. Также внутри остановки должен быть установлен климат-контроль и пол с электроподогревом. Снаружи должны быть установлены две уличные камеры видеонаблюдения для защиты от вандалов.

Установку должны были завершить до 31 декабря 2022 года. И действительно, местные жители увидели новую, красивую остановку. Однако попасть в нее невозможно – дверь заперта. Внутри уже стоят скамейки, однако пол разбит. Кажется, что нужно совсем немного для открытия остановки. Уже работает табло, которое показывает время и погоду.

Почему остановку до сих пор не открыли?

Многие предполагали, что этот остановочный комплекс связан с энергетической компанией T+ – ее логотип висит на павильоне. Поэтому мы связались с пресс-службой организации и узнали, что T+ пожертвовали 1,5 миллиона рублей на эту конструкцию и на этом отношения компании с этой остановкой завершились.

Мы отправили запрос по поводу этой остановки в пресс-службу администрации Сыктывкара, на момент публикации ответа не поступило.

Мнение людей

Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” опросил людей, которые стояли на остановке. Две женщины сказали, что они страдают из-за отсутствия доступа к остановке.

– Раньше хотя бы можно было поставить сумки, укрыться от дождя и снега. Ведь этот маршрут в основном дачный, сюда ходят пожилые люди, которым тяжело стоять и держать в руках тяжелые сумки, – рассказали местные жители.

Другой сыктывкарец, Валерий Белых, отметил, что ему не нужны все нововведения на остановке. Достаточно, чтобы были скамейки и можно было бы укрыться от снега.