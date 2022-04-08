В Сыктывкаре открыли остановку за полтора миллиона, но туда нельзя попасть

В Сыктывкаре до 31 декабря 2021 года должны были установить новую “остановку будущего”: в ней можно было зарядить телефон, погреться и выйти в Интернет. Но сейчас она закрыта, местные жители стоят и мерзнут на улице. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, почему так получилось.
Информация о новой остановке появилась на “Госзакупках” еще в ноябре 2021 года. Конструкция должна была быть высотой в 2,5 метра и шириной в 4 метра. В павильоне остановки есть одностворчатая дверь с доводчиком и скамейка из влагостойкой фанеры.
В приложении к проекту остановки указано, что здесь будет точка доступа Wi-Fi, система зарядки для мобильных телефонов через USB и термошкаф. Также внутри остановки должен быть установлен климат-контроль и пол с электроподогревом. Снаружи должны быть установлены две уличные камеры видеонаблюдения для защиты от вандалов.
Установку должны были завершить до 31 декабря 2022 года. И действительно, местные жители увидели новую, красивую остановку. Однако попасть в нее невозможно – дверь заперта. Внутри уже стоят скамейки, однако пол разбит. Кажется, что нужно совсем немного для открытия остановки. Уже работает табло, которое показывает время и погоду.
Почему остановку до сих пор не открыли?
Многие предполагали, что этот остановочный комплекс связан с энергетической компанией T+ – ее логотип висит на павильоне. Поэтому мы связались с пресс-службой организации и узнали, что T+ пожертвовали 1,5 миллиона рублей на эту конструкцию и на этом отношения компании с этой остановкой завершились.
Мы отправили запрос по поводу этой остановки в пресс-службу администрации Сыктывкара, на момент публикации ответа не поступило.
Мнение людей
Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” опросил людей, которые стояли на остановке. Две женщины сказали, что они страдают из-за отсутствия доступа к остановке.
– Раньше хотя бы можно было поставить сумки, укрыться от дождя и снега. Ведь этот маршрут в основном дачный, сюда ходят пожилые люди, которым тяжело стоять и держать в руках тяжелые сумки, – рассказали местные жители.
Другой сыктывкарец, Валерий Белых, отметил, что ему не нужны все нововведения на остановке. Достаточно, чтобы были скамейки и можно было бы укрыться от снега.
– Лучше бы просто оставили как есть. А то сейчас стоит эта будка и толку от нее никакого. А ведь скоро сезон, скоро сюда будут стягиваться много пожилых людей, – заключил Валерий.
Как оказалось, для большинства людей эта остановка – дорога до Дырносских дач, поэтому здесь в основном пожилые люди с сумками. И им очень не хватает места, куда их можно поставить.
Одна остановка по цене десяти
Когда сыктывкарские урбанисты из “Городских проектов” узнали о готовящихся планах строительства этой остановки, они сразу заявили, что это плохая идея. Вот их основные тезисы:
– За 1,5 миллиона рублей можно установить от 5 до 10 остановочных комплексов. В Сыктывкаре из 339 остановок общественного транспорта только 155 (48%) оборудованы павильоном;
– Павильон не оборудован для маломобильных граждан и коляски с ребенком;
– Дизайн не совпадает с общей концепцией последних установленных в городе остановок. Этот комплекс больше напоминает общественный туалет;
– Wi-Fi на остановке автобуса не нужен – у большинства сыктывкарцев есть мобильный интернет.
По заявлениям активистов, остановка должна была спасти местных жителей от морозов и ветра, однако есть гораздо более эффективные методы:
– Нужен центр логистики для управления общественным транспортом в городе;
– Нужно больше автобусов, чтобы каждый мог добраться к ключевым точкам города;
– Перевозчики должны соблюдать расписание. Для этого нужно усилить контроль за ними.