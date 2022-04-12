Водителям Коми автоматически продлят права на три года

Водительские права, срок которых подошел к концу с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го, автоматически продлят на три года. Такую инициативу выдвинули в ГИБДД, пишет РБК.

Очередное постановление, направленное на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, представил премьер-министр Михаил Мишустин. Также на год продлится и срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.