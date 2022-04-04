Новые законы для дачников: разбираем с сыктывкарским юристом

В 2022 году вступили в силу новые законы для дачников. "Pro Город Сыктывкар" обсудил с юристом Александром Борисовым, как эти нововведения отразятся на дачниках, а также нужно ли будет им платить налоги за теплицы, бани, сараи.

Александр Борисов. Фото из личного архива.

С 2022 года индивидуальные жилые дома разрешают строить на тех участках, которые отведены под огород. Как это отразится на дачниках?

"Простых дачников и физических лиц это никак не затронет. Жилые дома на землях сельхозназначения позволили строить, если они входят в крестьянское фермерское хозяйство. Раньше фермерам нельзя было жить там, где у них была земля. Сейчас им разрешили. Правда, такое хозяйство должно быть зарегистрировано по закону. На остальных людей новые правила не действуют", – рассказал юрист.

Что такое дачная амнистия? Какие-то изменения по ней есть в этом году?