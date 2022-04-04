Новые законы для дачников: разбираем с сыктывкарским юристом

В 2022 году вступили в силу новые законы для дачников. "Pro Город Сыктывкар" обсудил с юристом Александром Борисовым, как эти нововведения отразятся на дачниках, а также нужно ли будет им платить налоги за теплицы, бани, сараи.
Александр Борисов. Фото из личного архива.
С 2022 года индивидуальные жилые дома разрешают строить на тех участках, которые отведены под огород. Как это отразится на дачниках?
"Простых дачников и физических лиц это никак не затронет. Жилые дома на землях сельхозназначения позволили строить, если они входят в крестьянское фермерское хозяйство. Раньше фермерам нельзя было жить там, где у них была земля. Сейчас им разрешили. Правда, такое хозяйство должно быть зарегистрировано по закону. На остальных людей новые правила не действуют", – рассказал юрист.
Что такое дачная амнистия? Какие-то изменения по ней есть в этом году?
"По общему правилу нужно уведомлять администрацию о начале и завершении строительства дома. Дачная амнистия позволяет зарегистрировать уже построенный объект без всяких уведомлений, то есть в упрощенном порядке. В этом году дачную амнистию продлили до 2031 года, а также расширили ее действие на личное подсобное хозяйство и на индивидуальное жилищное строительство. Теперь дачной амнистией могут воспользоваться и наследники владельцев таких объектов", – отметил Александр Борисов.
"Сам закон создали, чтобы ввести в гражданский оборот жилую недвижимость. Помните, что без регистрации жилья невозможно будет его продать, подарить, передать по наследству или застраховать. Также после окончания дачной амнистии недвижимость, которую возвели без разрешения, могут признать самостроем и снести", – отметил юрист.
Напомним, что для дачной амнистии вам потребуются следующие документы:
- документ о выделении земли организацией-работодателем;
- договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения;
- договор об уплате коммунальных услуг или квитанции по ним;
- выписка из похозяйственной книги;
Налоги на сараи, бани, туалеты и теплицы
В 2022 году появились изменения в налоговый кодекс. Теплицы, бани, туалеты и сараи признали недвижимостью. Нужно ли людям платить теперь налог за эти постройки?
"Налогом облагаются только капитальные строения на фундаменте, которые невозможно разобрать и перенести на другое место без разрушения самого объекта. По закону от налога освободили льготников и объекты площадью до 50 квадратных метров. И, само собой, чтобы на объект мог начисляться налог, объект должен быть зарегистрирован в Росреестре", – объяснил юрист.
"Допустим, у вас есть капитальная баня на фундаменте и ее размер 6 на 6. Это 36 квадратных метров, за которые вам ничего платить не придется. Да и вряд ли кто-то будет себе строить для личных нужд теплицу в 50 квадратных метров", – предположил Александр Борисов.