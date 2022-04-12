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В сыктывкарской больнице, где пациенты ждали еду до вечера, снова запустили пищеблок

В сыктывкарской больнице, где пациенты ждали еду до вечера, снова запустили пищеблок

Пищеблок в эжвинской больнице столицы Коми снова начал работу. Об этом рассказал главврач учреждения Олег Удоратин.

Он отметил, что ранее посетил больницу и лично убедился, что компания, выигравшая тендер на приготовление лечебного питания, не справилась. В результате было решено  перенести кухню в старый пищеблок больницы.

Медучреждение сумело отыскать персонал, а также вернул ранее освобожденных работников. В помещении провели уборку и дезинфекцию, а также ремонт оборудования. Ситуацией со старыми поставщиками сейчас занимаются юристы.

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