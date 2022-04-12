В сыктывкарской больнице, где пациенты ждали еду до вечера, снова запустили пищеблок

Пищеблок в эжвинской больнице столицы Коми снова начал работу. Об этом рассказал главврач учреждения Олег Удоратин.

Он отметил, что ранее посетил больницу и лично убедился, что компания, выигравшая тендер на приготовление лечебного питания, не справилась. В результате было решено перенести кухню в старый пищеблок больницы.