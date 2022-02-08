Порядок в эжвинской больнице пришлось наводить лично главе Минздрава Коми

7 февраля в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара выехал и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. Он лично оценил качество питания, дал поручения руководству стационара и аутсорсинговой компании, предоставляющей питание пациентам.
– Мы обсудили существующие проблемы, связанные с качеством питания и оперативностью его подачи в лечебное учреждение, приняли ряд важных решений, которые позволят исправить сложившуюся ситуацию. Те условия, в которые нас поставил поставщик питания, неприемлемы. Компания, выигравшая конкурс, не справляется с приготовлением лечебного питания в необходимых объёмах, ссылаясь на форс-мажор, у них заболело пять сотрудников. Считаю, что это не оправдание в ситуации, когда от этого страдают люди, которые лежат в стационаре.
По словам руководителя Минздрава, руководство больницы принимает меры по установлению нормального режима и качества питания. Временно в эксплуатацию введен пищеблок учреждения, а ответственные лица ежедневно информируют меня о ситуации с питанием пациентов.
- Сегодня в ходе утреннего визита я пообщался с пациентами больницы о качестве питания. Жалоб стало значительно меньше, питание улучшилось и подается вовремя. В пищеблоке кипит работа, сотрудников достаточно – уже в 10.00 обед практически готов. Для того, чтобы каждый пациент мог подогреть еду, в каждом отделении будут установлены по две микроволновых печи. Компании, которая оказывает услуги по предоставлению питания, дан срок, чтобы определиться с помещениями, штатом сотрудников и организацией по доставке пищи в Эжву. Пока, для оперативного решения вопроса фирма временно возьмёт на субподряд сотрудников пищеблока одной из медицинских организаций республики.