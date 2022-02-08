Порядок в эжвинской больнице пришлось наводить лично главе Минздрава Коми

7 февраля в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара выехал и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев. Он лично оценил качество питания, дал поручения руководству стационара и аутсорсинговой компании, предоставляющей питание пациентам.

– Мы обсудили существующие проблемы, связанные с качеством питания и оперативностью его подачи в лечебное учреждение, приняли ряд важных решений, которые позволят исправить сложившуюся ситуацию. Те условия, в которые нас поставил поставщик питания, неприемлемы. Компания, выигравшая конкурс, не справляется с приготовлением лечебного питания в необходимых объёмах, ссылаясь на форс-мажор, у них заболело пять сотрудников. Считаю, что это не оправдание в ситуации, когда от этого страдают люди, которые лежат в стационаре.



По словам руководителя Минздрава, руководство больницы принимает меры по установлению нормального режима и качества питания. Временно в эксплуатацию введен пищеблок учреждения, а ответственные лица ежедневно информируют меня о ситуации с питанием пациентов.