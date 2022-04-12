Сыктывкарцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуации

13 апреля столицу Коми огласит вой сирен. Это будет проверка системы оповещения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в Комитете гражданской обороны Коми.
Как объяснили в ведомстве, проверка сирен входит в план по защите населения во время половодья. Особое внимание в рамках этой проверки уделят готовности сельских старост. В том числе с использованием ручных громкоговорителей.
Напомним также, что в Сыктывкаре сейчас ждут половодья в Заречье. Жители ежегодно страдают из-за паводков, их дома разрушаются. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.