Сыктывкарцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуации

13 апреля столицу Коми огласит вой сирен. Это будет проверка системы оповещения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в Комитете гражданской обороны Коми.

Как объяснили в ведомстве, проверка сирен входит в план по защите населения во время половодья. Особое внимание в рамках этой проверки уделят готовности сельских старост. В том числе с использованием ручных громкоговорителей.