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Сыктывкарцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуации

Сыктывкарцы услышат сигнал о чрезвычайной ситуацииФото из архива «Pro Города»

13 апреля столицу Коми огласит вой сирен. Это будет проверка системы оповещения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в Комитете гражданской обороны Коми.

Как объяснили в ведомстве, проверка сирен входит в план по защите населения во время половодья. Особое внимание в рамках этой проверки уделят готовности сельских старост. В том числе с использованием ручных громкоговорителей.

Напомним также, что в Сыктывкаре сейчас ждут половодья в Заречье. Жители ежегодно страдают из-за паводков, их дома разрушаются. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.

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