Синоптики рассказали, затопит ли сыктывкарское Заречье в этом году

В Сыктывкаре практически каждый год затапливает небольшой поселок Заречье. Жители страдают из-за паводков, их дома разрушаются. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.

Синоптики из Коми ЦГМС отметили, что опасаться затопления жителям Заречья не стоит. Зима в этом году хоть и была теплая, но до февраля не было ни одной оттепели, а осадков в виде мокрого снега и дождя почти не выпадало, вместо них – легкий пористый снег, у которого не так много “воды”.