Синоптики рассказали, затопит ли сыктывкарское Заречье в этом году

В Сыктывкаре практически каждый год затапливает небольшой поселок Заречье. Жители страдают из-за паводков, их дома разрушаются. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.
Синоптики из Коми ЦГМС отметили, что опасаться затопления жителям Заречья не стоит. Зима в этом году хоть и была теплая, но до февраля не было ни одной оттепели, а осадков в виде мокрого снега и дождя почти не выпадало, вместо них – легкий пористый снег, у которого не так много “воды”.
– А тот снег, который за последние дни обильно выпадал, особой картины не сделает – на днях быстро сойдет, останется лишь залежалый за всю зиму, особенно в лесах, – рассказали в учреждении.
Однако синоптики отметили, что дожди могут изменить паводковую ситуацию. Также специалисты заявили, что более серьезная ситуация может сложиться на Печоре, особенно в среднем и нижнем течениях из-за высоты снежного покрова выше одного метра. Для сравнения – в Сыктывкаре она чуть менее 60 сантиметров.