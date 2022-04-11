В Сыктывкаре отец маленького ребенка угрожал взорвать дом

Это произошло 11 ноября 2021 года. Житель Эжвы позвонил в службу 112 и сообщил о том, что хочет взорвать жилой дом. И вот, дело, наконец, дошло до приговора. Что ему за это будет, рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми.

Как выяснилось в суде, к дому, о котором сообщил неизвестный, тут же выехали сотрудники полиции, МЧС и скорой. Впрочем, информация не подтвердилась, и полиция наведалась уже к звонившему. Оказалось, что мужчина напился и решил устроить такой спектакль.