В Сыктывкаре отец маленького ребенка угрожал взорвать дом

Это произошло 11 ноября 2021 года. Житель Эжвы позвонил в службу 112 и сообщил о том, что хочет взорвать жилой дом. И вот, дело, наконец, дошло до приговора. Что ему за это будет, рассказали в объединенной пресс-службе судов Коми.
Как выяснилось в суде, к дому, о котором сообщил неизвестный, тут же выехали сотрудники полиции, МЧС и скорой. Впрочем, информация не подтвердилась, и полиция наведалась уже к звонившему. Оказалось, что мужчина напился и решил устроить такой спектакль.
В суде, однако, учли, что мужчина не был судим, имеет работу не состоит на учете в наркологии и даже никогда не привлекался к административной ответственности. К тому же, у него есть малолетний ребенок. Тогда суд решил ограничить ему свободу на срок в 8 месяцев.
Кстати, о суде. Сейчас в столице Коми продолжается процесс над подростками из Эжвы, которые пытались убить водителя такси ради развлечения. Они принесли мужчине извинения во время заседания.