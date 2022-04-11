В Сыктывкаре продают пакет из "Макдоналдса" за 5000 рублей

В столице Коми снова продают не самый обычный товар. На этот раз жительница города выставила на сайте объявлений пакет из Макдоналдса.
Горожанка хочет за один бумажный пакет 5000 рублей. Всего в наличии их два. Автор объявления отмечает, что пакеты в хорошем состоянии, также возможен торг. Также указано, что есть гарантия возврата денег, если товар не подойдет.
Напомним, недавно жительница Ухты продавала акулу из Икеи за миллион рублей, а позже такое объявление появилось и в Сыктывкаре, но уже за 5 миллионов. А житель Воркуты продавал гамбургер из "Макдоналдса".