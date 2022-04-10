"У меня как будто розовые очки упали": участница "Холостяка" из Коми раскусила героя шоу

9 апреля на телеканале ТНТ прошла пятая серия шоу "Холостяк", котором участвует девушка родом из Сыктывкара Арина Перевертень. В свежем выпуске девушка снова не пошла на свидание, но осталась на проекте, и кое-что поняла.
Во второй половине серии, пока Димаш отправился на двойное свидание, Саша Гранков остался на вилле с остальными девушками. На вечеринке он стал уделять внимание сразу всем: касался их губами, гладил, обнимал. Все это понравилось далеко не всем, в том числе и Арине.
"Практически никто уже не общался, все только были в шоке: "О боже, Саша обнял эту, Саша обнял ту. Саша поговорил с этой, Саша поговорил с той". Я как в кино, у меня будто розовые очки упали. Теперь все вижу. Каждые моментики", — сказала Арина, имея ввиду поведение Александра.
К концу серии с Сашей уже никто не общался. Финал серии вышел довольно мрачным, одна из участниц даже расплакалась, не получив розу от Димаша. Впрочем, девушка родом из столицы Коми осталась и продолжила участие в проекте.