Лыжник из Коми взял медаль на супермарафоне чемпионата России

В Мурманской области подвели итоги чемпионата России по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в масс-старте на 70 км классическим стилем. Среди победителей вновь оказались лыжники из Коми.



Первое место занял Александр Большунов из Архангельской области. Серебро у Ильи Семикова из Коми, а третье место у Андрея Ларькова из Татарстана. Стоит отметить что четвертое и седьмое места также достались нашим землякам.

Кстати, о спорте. На неделе Глава Коми Владимир Уйба провел брифинг, где поднял вопрос будущего хоккейного клуба "Строитель". Он рассказал, почему все так получилось и что регион собирается делать для сохранения команды.