Глава Коми назвал одной из причин долгов хоккейного клуба "Строитель" огромные зарплаты

Потенциальный базовый бюджет "Строителя" после всех необходимых изменений и перевода под бюджетное финансирование может составить 44,5 млн рублей. Об этом сообщил на брифинге глава Коми Владимир Уйба, пишет БНК.

Глава Коми Владимир Уйба провел брифинг, где поднял вопрос будущего хоккейного клуба "Строитель". Он рассказал, почему все так получилось и что регион собирается делать для сохранения команды.

По словам руководителя республики, клуб могут перевести на бюджетное финансирование. В этом случае оно составит 44,5 миллиона рублей. Для сравнения, ранее бюджет клуба составлял 100 миллионов, а на 2022 год была заявка на 120 миллионов. Все дело в том, что месячная зарплата главного тренера ХК "Строитель" Павла Франца, судя по документам, составляла 690 тыс. рублей, зарплата спортсмена-инструктора – 100 тыс., спортсмена-инструктора топ-уровня – 340 тыс. рублей.

Владимир Уйба сравнил клуб с архангельским "Водником", где отличия не такие разительные, однако там «топ-уровень» с зарплатой в 300 тысяч рублей насчитывает лишь трех игроков. А в Коми их было шесть.

"Неудивительно, что у клуба, по сути, накопились 13 миллионов долгов чисто по заработной плате", — отметил глава региона.

Что теперь делать с такими долгами, придется думать новому руководству клуба и его новым учредителям, одним из которых, вероятно, окажется Минспорта республики. Продажа автобуса, который клуб намеревался отдать за 9,5 миллионов рублей, по мнению главы Коми, не выход.