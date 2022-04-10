Эксперт рассказал, когда выходить в отпуск в мае, чтобы заработать больше денег

До майских выходных осталось совсем немного, но эксперты считают, что в это время стоит взять отпуск. Когда это делать выгоднее всего, рассказали аналитики портала "Superjob".

Как оказалось, двойную выгоду можно получить, выйдя в отпуск со 2 по 8 мая. Все дело в том, что 2, 3,7 и 8 мая являются неоплачиваемыми, но, если они войдут в отпуск, их будут оплачивать.