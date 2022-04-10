Эксперт рассказал, когда выходить в отпуск в мае, чтобы заработать больше денег

До майских выходных осталось совсем немного, но эксперты считают, что в это время стоит взять отпуск. Когда это делать выгоднее всего, рассказали аналитики портала "Superjob".
Как оказалось, двойную выгоду можно получить, выйдя в отпуск со 2 по 8 мая. Все дело в том, что 2, 3,7 и 8 мая являются неоплачиваемыми, но, если они войдут в отпуск, их будут оплачивать.
В итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", - говорится в исследовании.
Впрочем, эксперты отмечают, что во многих случаях все зависит от графика и системы оплаты труда, передает "Российская Газета".
Напомним также, что в Госдуме предложили продлить грядущие майские выходные. Сколько их может быть, если проект одобрят, читайте по ссылке.