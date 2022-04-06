В Госдуме предложили продлить майские праздники на три дня

В Госдуме предложили добавить к праздникам с 1 по 3 и 7 по 10 мая еще три дня — 4, 5 и 6 мая. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Ивана Абрамова, отдых станет компенсацией за новогодние каникулы, антиковидные меры из-за не дали людям как следует отдохнуть.