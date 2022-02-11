В Сыктывкаре парень с девушкой пытались убить таксиста ради развлечения

В Эжве произошло ужасающее своей жестокостью и совершенно бессмысленное преступление. Об этом со ссылкой на замруководителя следственного отдела Сыктывкара сообщил «Комиинформ». В 2021 году в столице Коми завели дело на 17-летнего парня и 15-лтнюю девушку. Они решили выяснить, что чувствуют люди, когда убивают человека, и начали искать жертву. Две недели они выбирали ее на улицах своего района.

Выбор пал на 52-летнего мужчину. Они настигли его на эжвинских дачах, где парень набросился на него с ножом и начал наносить удары. Пострадавший, весь израненный, все же смог отстегнуть ремень и сбежать. Юноша догнал его и уже собирался добить, как вдруг подоспели другие дачники. Люди спугнули преступника и вызвали скорую помощь. Мужчина остался жив, но ему пришлось очень долго лечиться.