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В Сыктывкаре парень с девушкой пытались убить таксиста ради развлечения

В Сыктывкаре парень с девушкой пытались убить таксиста ради развлеченияТАСС

В Эжве произошло ужасающее своей жестокостью и совершенно бессмысленное преступление. Об этом со ссылкой на замруководителя следственного отдела Сыктывкара сообщил «Комиинформ».

В 2021 году в столице Коми завели дело на 17-летнего парня и 15-лтнюю девушку. Они решили выяснить, что чувствуют люди, когда убивают человека, и начали искать жертву. Две недели они выбирали ее на улицах своего района.

Выбор пал на 52-летнего мужчину. Они настигли его на эжвинских дачах, где парень набросился на него с ножом и начал наносить удары. Пострадавший, весь израненный, все же смог отстегнуть ремень и сбежать. Юноша догнал его и уже собирался добить, как вдруг подоспели другие дачники. Люди спугнули преступника и вызвали скорую помощь. Мужчина остался жив, но ему пришлось очень долго лечиться.

Что до преступной парочки, вскоре их задержали в лесу, где они хотели спрятаться. Выяснилось, что они только что закончили школу, в поле зрения правоохранителей не попадали, вели спокойный образ жизни и воспитывались в полных семьях. 

Проведенная в отношении них экспертиза показала, что оба вменяемые. Материальной заинтересованности в убийстве не было.  Теперь молодым людям грозит 10 лет колонии, хотя максимальные санкции статьи предусматривают 25 лет лишения свободы. 

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