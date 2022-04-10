В Коми потратят 4 миллиона, чтобы взорвать лед

На сайте госзакупок объявили о поиске подрядчика, который взорвет лед на реках Коми. Начальная цена контракта — 3,9 миллиона рублей.

Победитель аукциона должен будет взорвать ледяные заторы на реке Печора до границы с Ненецким автономным округом, на реках Мезень, Ижма, Пижма и Цильма. Подрядчик также должен обеспечить круглосуточное дежурство необходимого для перевозки взрывчатых веществ транспорта и бригады взрывников, погрузку, выгрузку и доставку взрывчатых веществ к месту проведения работ.