В Коми потратят 4 миллиона, чтобы взорвать лед

На сайте госзакупок объявили о поиске подрядчика, который взорвет лед на реках Коми. Начальная цена контракта — 3,9 миллиона рублей.
Победитель аукциона должен будет взорвать ледяные заторы на реке Печора до границы с Ненецким автономным округом, на реках Мезень, Ижма, Пижма и Цильма. Подрядчик также должен обеспечить круглосуточное дежурство необходимого для перевозки взрывчатых веществ транспорта и бригады взрывников, погрузку, выгрузку и доставку взрывчатых веществ к месту проведения работ.
Принимать заявки будут до 14 апреля включительно.
Напомним, синоптики уверены, что в 2022 году во время половодья на реках Коми уровень воды поднимется выше средних значений. В Сыктывкаре сейчас ждут половодья в Заречье. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.