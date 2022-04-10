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Жителям Коми пообещали очень теплый май и аномальный сентябрь

Жителям Коми пообещали очень теплый май и аномальный сентябрь

Синоптики ЦГМС Коми дали прогноз на май, июнь и сентябрь. Оказалось, что жителей региона ждут аномально теплые ближайшие месяцы.

По словам экспертов, летом и в начале осени будет жарче всего. При этом осадков выше нормы почти не будет, но в уже текущем апреле будет аномально много снега и дождей. А вот сентябрь обещает быть сухим.

Напомним также, что в Сыктывкаре сейчас ждут половодья в Заречье. Жители ежегодно страдают из-за паводков, их дома разрушаются. Мы узнали, стоит ли опасаться затопления в этом году.

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