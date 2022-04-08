Жителя Коми будут судить за то, что он захотел ухи, украл рыбу и сварил ее в чайнике

В Вуктыле осудят 66-летнего местного жителя, который очень хотел ухи. Мужчина украл из торговой палатки рыбу, а заодно прихватил женскую одежду. Об этом рассказали в прокуратуре Коми.
Как выяснилось в ходе следствия, вуктылец взял нож и направился к ближайшей торговой палатке. Он разрезал ее, проник внутрь и украл рыбу, немного продуктов и женскую одежду. Следователям мужчина рассказал, что после просмотра одной телепередачи, он внезапно сильно захотел ухи. А одежду он прихватил с собой спонтанно, задумав продать ее.
Уху незадачливый воришка сварил в чайнике, а одежду постирал, чтобы придать ей товарный вид. Пенсионер признал всю вину и теперь предстанет перед судом.
Напомним, недавно в Коми произошел еще один случай, который окончился в суде. В Жешарте бездомный вломился в квартиру к пенсионерке и угрожал ей ножом, но бабушка смогла отобрать у него оружие и выгнать незнакомца.