Жителя Коми будут судить за то, что он захотел ухи, украл рыбу и сварил ее в чайнике

В Вуктыле осудят 66-летнего местного жителя, который очень хотел ухи. Мужчина украл из торговой палатки рыбу, а заодно прихватил женскую одежду. Об этом рассказали в прокуратуре Коми.

Как выяснилось в ходе следствия, вуктылец взял нож и направился к ближайшей торговой палатке. Он разрезал ее, проник внутрь и украл рыбу, немного продуктов и женскую одежду. Следователям мужчина рассказал, что после просмотра одной телепередачи, он внезапно сильно захотел ухи. А одежду он прихватил с собой спонтанно, задумав продать ее.

Уху незадачливый воришка сварил в чайнике, а одежду постирал, чтобы придать ей товарный вид. Пенсионер признал всю вину и теперь предстанет перед судом.