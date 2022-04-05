В Коми пенсионерка отобрала нож у бомжа, который вломился в ее квартиру и дала ему отпор

В Жешарте произошел пугающий случай. В квартиру к пенсионерке ворвался бомж, пока она спала, мужчина взял нож, а позже стал угрожать женщине. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
Это произошло вечером, когда пенсионерка вернулась домой и забыла закрыть дверь в квартиру. Она села в кресло и задремала, а когда проснулась, увидела напротив себя бородатого мужчину с ножом, в котором она узнала местного бездомного. Она попыталась сбежать из дома, но мужчина догнал ее. Пожилая женщина стала пытаться отобрать оружие и кричать, чтобы незнакомец ушел, но мужчина оттолкнул ее. Впрочем, вскоре пенсионерке удалось отобрать нож у бездомного и выгнать его за дверь.
В суде мужчина рассказал, что он часто ночевал в том подъезде, а женщина была этим недовольна. Тогда он придумал план, чтобы припугнуть ее. Мужчина заявил, что был пьян, при этом он понимал, что потерпевшая восприняла угрозу убийством реально. Свою вину он признал.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Приговор вступил в законную силу.