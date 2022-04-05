В Коми пенсионерка отобрала нож у бомжа, который вломился в ее квартиру и дала ему отпор

В Жешарте произошел пугающий случай. В квартиру к пенсионерке ворвался бомж, пока она спала, мужчина взял нож, а позже стал угрожать женщине. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Это произошло вечером, когда пенсионерка вернулась домой и забыла закрыть дверь в квартиру. Она села в кресло и задремала, а когда проснулась, увидела напротив себя бородатого мужчину с ножом, в котором она узнала местного бездомного. Она попыталась сбежать из дома, но мужчина догнал ее. Пожилая женщина стала пытаться отобрать оружие и кричать, чтобы незнакомец ушел, но мужчина оттолкнул ее. Впрочем, вскоре пенсионерке удалось отобрать нож у бездомного и выгнать его за дверь.