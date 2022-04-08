Пасху в Сыктывкаре отметят ярмаркой, гуляниями и крестным ходом

24 апреля в столице Коми отметят православную Пасху. В храмах пройдут праздничные богослужения, а горожан ждет ярмарка и другие интересные кативности, сообщает городская мэрия.

С 11.00 по улицам города пройдет пасхальный крестный ход. Он завершится у Предсоборной площади Свято-Стефановского Кафедрального собора. Также с 9.00 до 16.00 на той же площади организуют ярмарку. А с 12.10 до 15.00 будут доступны детский аттракцион «Карусель» и игровые блоки.