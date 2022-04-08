В Сыктывкаре на ремонт дороги потратят 8 месяцев и больше 200 миллионов рублей

В Столице Коми отремонтирует дорогу в Верхнем Чове. Об этом свидетельствует заявка на портале госзакупок, который разместила администрация города.

Согласно заявке, ремонт ожидает "Подъезд к промышленному узлу "Човский". Начальная стоимость закупки — 236,5 миллионов рублей. Принимаются заявки до 15 апреля 2022 года, а победителя аукциона объявят уже 19 апреля.