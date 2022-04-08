В Сыктывкаре на ремонт дороги потратят 8 месяцев и больше 200 миллионов рублей

В Столице Коми отремонтирует дорогу в Верхнем Чове. Об этом свидетельствует заявка на портале госзакупок, который разместила администрация города.
Согласно заявке, ремонт ожидает "Подъезд к промышленному узлу "Човский". Начальная стоимость закупки — 236,5 миллионов рублей. Принимаются заявки до 15 апреля 2022 года, а победителя аукциона объявят уже 19 апреля.
Всего планируется отремонтировать 6,17 километров дороги от пересечения с объездной до пересечения со 2-й Промышленной, в районе поворота на Верхний Чов. Работы должны пройти с мая по сентябрь этого года. Общая продолжительность ремонта составит 8,5 месяцев.
Кстати, о ремонте. Недавно стало известно, что в мэрии Сыктывкара ищут подрядчика, который займется восстановлением здания пушкинской гимназии, которое, кстати, является объектом культурного наследия Коми. Это обойдется в 111 миллионов рублей.