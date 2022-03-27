Стало известно, когда закончится ремонт гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре

Пушкинская гимназия в столице Коми все еще ждет ремонта. Ее закрыли в феврале 2019 года и до сих пор ситуация не особенно изменилась. Однако как сказано на сайте госзакупок, в 2023 году ремонт все же должен состояться.

Сейчас в Сыктывкаре ищут подрядчика, который займется восстановлением здания, которое, кстати, является объектом культурного наследия Коми. Согласно документам, стоимость кампремонта — более 111 млн рублей. Работы поделили на два этапа: сроки первого — с момента заключения договора по 30 ноября 2022 года, сроки второго — с 1 декабря этого года по 31 июля 2023 года.