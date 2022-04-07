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Выяснилось, когда жителям Коми начнут выплачивать пособие на детей с 8 до 17 лет

Выяснилось, когда жителям Коми начнут выплачивать пособие на детей с 8 до 17 летrainbowplaysystems.ru

Семьям Коми совсем скоро начнут выплачивать новые пособия на детей от 8 до 17 лет. Проект указа главы Коми о них уже появился на этапе публичных обсуждений.

В пояснительной записке руководителя региона к этому указу разъяснили порядок предоставления новой выплаты. Там же сказано, что ее будет предоставлять ПФР. Так, до 1 мая и до конца 2022 года граждане смогут подать заявление в МФЦ без предоставления документов.

Напомним, в России хотят разрешить обналичивать материнский капитал. Впрочем, снять можно будет лишь часть капитала - 5%. На что его можно будет потратить, читайте по ссылке.

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