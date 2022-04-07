В России предложили разрешить обналичивать часть маткапитала

В России хотят разрешить обналичивать материнский капитал. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, которые намерены рассмотреть законопроект на весенней сессии, передают "Известия".
Впрочем, снять можно будет лишь часть капитала - 5%. Также есть еще одно важное ограничение: чтобы воспользоваться правом получить деньги наличными, семья уже должна потратить часть маткапитала на одно из разрешенных направлений. При этом доходы и материальное положение не будет влиять на получение средств.
В случае принятия закона, средства могут быть потрачены на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд.
Напомним также, в Минтруде Коми опубликовали новый проект указа главы региона, где сказано о новых единовременных выплатах некоторым категориям населения. Ожидать ее стоит в мае-июне этого года, а размер выплаты составит 5 тысяч рублей.