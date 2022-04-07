В квартире, где после пожара нашли тело сыктывкарца, произошло убийство

6 апреля в Эжве произошел пожар, на котором обнаружили тело человека. Делом занялись следователи, которые выяснили, что погибший был убит, сообщили в Следственном комитете региона.

По данным следствия, в квартире выпивали двое мужчин. В ходе посиделок они поругались, и 34-летний сыктывкарец набросился на 39-летнего собутыльника с ножом. Он нанес удар в артерию и оппонент скончался. Тогда подозреваемый решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления, после чего скрылся.