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В квартире, где после пожара нашли тело сыктывкарца, произошло убийство

В квартире, где после пожара нашли тело сыктывкарца, произошло убийствоТрагедия разыгралась на улице Мира, 51

6 апреля в Эжве произошел пожар, на котором обнаружили тело человека. Делом занялись следователи, которые выяснили, что погибший был убит, сообщили в Следственном комитете региона.

По данным следствия, в квартире выпивали двое мужчин. В ходе посиделок они поругались, и 34-летний сыктывкарец набросился на 39-летнего собутыльника с ножом. Он нанес удар в артерию и оппонент скончался. Тогда подозреваемый решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления, после чего скрылся.

Подозреваемый, который, тем временем, уже имеет непогашенную судимость, задержан. В ближайшее время его должны взять под стражу. Расследование дела продолжается.

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