На ночном пожаре в Сыктывкаре погиб человек: квартиру подожгли

6 апреля в Эжве произошло трагическое ЧП. В результате пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Коми.
Как рассказали спасатели, сообщение о возгорании поступило в 00:17. Пожар разгорелся в квартире многоквартирного жилого дома по адресу ул. Мира, д.51. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут.
Из здания самостоятельно эвакуировались 16 человек. Были также спасены 8 человек. Из квартиры, где произошло возгорание вынесли мужчину 1982 года рождения и передали работникам скорой медицинской помощи. Впоследствии мужчина скончался.
Предварительная причина пожара - поджог.