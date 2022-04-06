На ночном пожаре в Сыктывкаре погиб человек: квартиру подожгли

6 апреля в Эжве произошло трагическое ЧП. В результате пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Коми.

Как рассказали спасатели, сообщение о возгорании поступило в 00:17. Пожар разгорелся в квартире многоквартирного жилого дома по адресу ул. Мира, д.51. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут.