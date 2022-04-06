В Коми предложили ввести новые выплаты для детей-инвалидов и пенсионеров

В Минтруде Коми опубликовали новый проект указа главы региона, где сказано о новых единовременных выплатах некоторым категориям населения. Ожидать ее стоит в мае-июне этого года, а размер выплаты составит 5 тысяч рублей.
Получат выплату две категории населения. Одной из них будут одинокие неработающие трудоспособные родители или опекуны, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты.
Также деньги выплатят одиноко проживающим неработающим пенсионерам (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), материальное обеспечение которых не достигает установленной в регионе величины прожиточного минимума пенсионера.
Напомним также, совсем недавно президент подписал указ о выплатах на детей от 8 до 17 лет. Расчет пособий начнется уже с 1 апреля, а выплаты начнутся месяцем позже. Ежемесячная выплата составит от 6 до 12 тысяч рублей: она зависит от доходов и прожиточного минимума в каждом регионе.