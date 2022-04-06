В Украине погибли ещё двое военных из Коми

В ходе военной спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Коми - сержант Алексей Канев и гвардии капитан Владимир Носов. Об этом в своем видеообращении рассказал глава региона Владимир Уйба.
"Имена героев будут навечно вписаны в страницы истории нашей страны и Республики Коми. Носов Владимир Николаевич – родом из Усть-Цилемского района. С детства мечтал стать военным. В родном селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района он много лет был командиром школьного военно-патриотического клуба "Беркут", занимался спортом", - рассказал В.Уйба.
Глава Коми отметил, что светлая память о защитниках нашей Родины навсегда останется в наших сердцах.
Напомним, 29 марта глава Коми Владимир Уйба сообщил, что во время военной спецоперации в Украине погиб уроженец Усть-Куломского района Артем Тимушев.
Ранее в ходе спецоперации в Украине трагически погиб Алексей Крюков родом из деревни Кривое Удорского района. А 10 марта глава республики Владимир Уйба сообщил о гибели Алексея Михайловича Опацкого из посёлка Визиндор Сысольского района. Он служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН "Зырянин" управления Росгвардии по Коми.