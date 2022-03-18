В ходе спецоперации в Украине погиб солдат из Коми

В ходе спецоперации на Украине трагически погиб Алексей Крюков родом из деревни Кривое Удорского района. Об этом сообщили в паблике населенного пункта "ВКонтакте".
"Леша был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, улыбчивым парнем. В наших сердцах он останется таким навсегда. От жителей всей деревни и не только, мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея", - сказано в группе.
Напомним также, 10 марта глава республики Владимир Уйба сообщил о гибели Алексея Михайловича Опацкого из посёлка Визиндор Сысольского района. Он служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН "Зырянин" управления Росгвардии по Коми. Он погиб во время спецоперации в Украине.