Полицейского из Коми, который велел рожающей женщине потерпеть, наказали

Напомним, в начале марта в пабликах и соцсетях Коми появилась информация: сотрудник ГИБДД остановил машину, в котором оказалась беременная женщина, у которой начались роды и предложил ей потерпеть, пока выписывал водителю штраф.

Как сообщает БНК, инцидент действительно имел место быть. Инспектор ГИБДД остановил таксиста на Nissan Qashqai на улице Ленина в Воркуте. Оказалось, что мужчина не был пристегнут, поэтому его попросили пройти в патрульный автомобиль, чтобы выписать штраф. В салоне такси в это время была беременная женщина. После составления протокола мужчину отпустили. Служебная проверка при этом показала, что беременная пассажирка не просила о помощи и не настаивала, что ее нужно сопроводить до медучреждения.